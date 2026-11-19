Банк России установил на 19 ноября 2026 года курс доллара на уровне 82,23 рубля, евро — 90,36 рубля, юаня — 12,30 рубля. При этом эксперт считает, что в следующем году российская валюта может заметно ослабнуть.

ЦБ установил официальные курсы валют на 19 ноября 2026 года. Доллар США стоит 82,2281 рубля, евро — 90,3605 рубля, китайский юань — 12,3004 рубля.

Несмотря на сохраняющиеся относительно крепкие позиции рубля, аналитики ожидают его постепенного ослабления в перспективе следующего года.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,2281 рубля Евро 90,3605 рубля Юань 12,3004 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, средний курс доллара в 2027 году может составить около 88 рублей, а к концу года подняться примерно до 92 рублей. Такой сценарий предполагает снижение курса российской валюты примерно на 12% по сравнению с текущими уровнями.