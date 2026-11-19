За девять месяцев 2026 года Банк России получил около 4,4 тыс. жалоб заемщиков. Клиенты сообщают об отказах, затягивании сроков и незаконных начислениях.

Число жалоб на предоставление кредитных каникул за январь–сентябрь 2026 года выросло на 57% год к году.

Только во II квартале за льготным периодом обратились более 300 тыс. заемщиков — это рекорд с момента запуска механизма 1 января 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику ЦБ.

Каникулы можно оформить на срок до шести месяцев, если среднемесячный доход за два месяца перед обращением снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев. Еще одно основание — утрата имущества и нарушение условий жизни из-за чрезвычайной ситуации. Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней.

Во время каникул штрафы и пени не начисляются, но проценты продолжают накапливаться. Лимит кредита составляет 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тыс. рублей для других потребительских займов и 150 тыс. рублей для кредитных карт.

При отказе заемщику следует запросить письменное объяснение со ссылкой на норму закона. Решение можно оспорить через претензию банку и интернет-приемную ЦБ, приложив заявление, ответ кредитора и документы о доходах. Финансовый уполномоченный рассматривает имущественные требования, как правило, до 500 тыс. рублей, но обязать банк предоставить каникулы не может.