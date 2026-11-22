Участок предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет. Затем землю можно оформить в собственность или арендовать на 49 лет.

До одного гектара земли могут получить участники программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», сообщила первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина. Использовать участок разрешено для строительства жилья, сельского хозяйства или бизнеса.

«Любой гражданин России может получить до одного гектара земли в безвозмездное пользование на пять лет», — уточнила депутат.

«Арктический гектар» с 2021 года предоставляют по тем же правилам, что и дальневосточный. Программа действует в Карелии, Коми, Архангельской и Мурманской областях, Красноярском крае, ЯНАО и НАО. Заявление можно подать через Госуслуги или платформу «НаДальнийВосток.рф», средний срок рассмотрения — один месяц.

Бесплатную землю также могут получить: многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, Герои России и другие льготники. Конкретные условия устанавливают регионы.

Еще один вариант — вступление в жилищно-строительный кооператив с господдержкой, которому государство бесплатно передает землю. Участниками могут стать, в частности, многодетные семьи, молодые ученые, врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие и участники СВО. На строительство дома отводится от трех до пяти лет.