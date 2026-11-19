Расчет по страховым взносам за 2026 год нужно представить не позднее 25 января 2027 года. Взносы за главу и каждого члена хозяйства необходимо уплатить до 28 декабря 2026 года.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств обязаны сдать расчет по страховым взносам за 2026 год в налоговый орган по месту учета. Крайний срок представления РСВ — 25 января 2027 года.

За несвоевременную сдачу расчета предусмотрен штраф — 5% от неуплаченной в срок суммы страховых взносов за каждый полный или неполный месяц просрочки. Штраф не может превышать 30% этой суммы и быть меньше 1 тыс. рублей. Кроме того, налоговая вправе приостановить операции по банковским счетам. Об этом сказано на сайте ФНС.

Главы КФХ платят фиксированные страховые взносы за себя и за каждого члена хозяйства. За 2026 год сумма составляет 57 390 рублей на человека, перечислить ее нужно не позднее 28 декабря 2026 года. Платежный документ можно заполнить через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин».