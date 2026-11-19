Индекс AIMOEX рассчитывается с 19 ноября 2026 года. В его базу входят 20 акций, отобранных искусственным интеллектом.

Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса МосБиржи — Финуслуг Искусственного интеллекта, сообщила торговая площадка. Это первый биржевой индекс акций, базу которого формируют с помощью ИИ.

Мультиагентная система отбирает 20 акций из 100 бумаг индекса Мосбиржи широкого рынка MOEXBMI. Она анализирует финансовые показатели компаний, динамику акций и новости, а затем присваивает каждой бумаге итоговую оценку AI Score. В индекс включают акции из верхней двадцатки рейтинга, при этом вес одного инструмента не может превышать 8%.

«Мы решили сравнить классический подход к формированию индекса с тем, что может предложить машина», — заявил председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.

Ранее ключевым критерием отбора бумаг в индексы Мосбиржи была их капитализация в свободном обращении.

Биржа рассчитывает ценовой индекс и индекс полной доходности. Ценовой AIMOEX обновляется каждые 15 секунд во время основной и дополнительных торговых сессий, индекс полной доходности — раз в день по итогам основной сессии. Состав индекса будут пересматривать ежемесячно.