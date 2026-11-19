Часть налога, которая превысит удержанные 13%, граждане будут доплачивать самостоятельно по уведомлению ФНС. Такие поправки внесли в Законопроект № 617-9, который рассмотрят во втором чтении сегодня, 19 ноября 2026 года.

Законопроект № 617-9 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» внесли в Госдуму в рамках бюджетного пакета. Минфин предлагает скорректировать предусмотренный проектом порядок и закрепить следующий механизм с 1 января 2027 года:

Банки будут удерживать НДФЛ с процентных доходов граждан по ставке 13% при выплате процентов. ФНС в конце налогового периода учтет совокупные доходы и рассчитает налог по прогрессивной ставке. Возможную разницу придется доплатить в следующем году.

В действующей редакции проекта банки должны стать налоговыми агентами и удерживать НДФЛ с учетом прогрессивной шкалы: 13% при доходе до 2,4 млн рублей, от 15 до 22% — при превышении порога в зависимости от размера дохода.

До конца 2027 года кредитные организации должны будут донастроить системы для работы с прогрессивной шкалой. Точные сроки перехода Минфин определит после консультаций с заинтересованными сторонами.

Законопроект № 617-9 рассмотрят во втором чтении 19 ноября 2026 года.