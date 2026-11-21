Счет со ставкой 14,5% может принести меньше, чем со ставкой 13,75%. Доход зависит от того, на какой остаток банк начисляет проценты и снимает ли клиент деньги.

При выборе накопительного счета нужно учитывать способ начисления процентов — на ежедневный или минимальный остаток. Крупные снятия могут заметно уменьшить доход по счету с начислением на минимальную сумму. Об этом «Клерку» рассказал главный аналитик Инго Банка Петр Арронет.

«Например, при ставке 14,5% на минимальный остаток счет с двумя снятиями крупных сумм может принести меньше, чем счет со ставкой 13,75% на ежедневный остаток», — пояснил эксперт.

Высокая приветственная ставка также обычно действует ограниченное время — первые два-три месяца. В этот период доходность может быть сопоставима со ставкой по трехмесячному вкладу или превышать ее.

Для банков такая надбавка служит платой за привлечение новых клиентов. По словам Арронета, охват банковскими услугами приближается к насыщению, поэтому кредитные организации используют краткосрочные высокие ставки, чтобы привлечь клиентов конкурентов.

Накопительные счета также позволяют банкам гибко управлять стоимостью привлеченных денег. Как объяснил аналитик, ставку по такому счету банк может менять, быстрее реагируя на изменение процентных ставок и снижая стоимость фондирования.