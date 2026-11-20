Повышенная доходность вкладов и накопительных счетов может сохраниться до февраля 2027 года. Весной ставки могут пойти вниз, если ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Банки могут обновить пиковые ставки по сберегательным продуктам перед новогодними праздниками. Благоприятный период для вкладчиков способен продлиться до февраля, рассказала «Клерку» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По наблюдениям маркетплейса, интерес к вкладам и накопительным счетам растет примерно на 6–7% ежемесячно. Чтобы привлечь деньги клиентов, банки повышают доходность отдельных предложений.

Однако в течение следующего года ситуация может измениться. Если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, доходность сберегательных продуктов также пойдет вниз.

«„Ставкопад“, на наш взгляд, вполне может случиться уже весной, если ЦБ сохранит курс на смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключа», — отметила Андриевская.

При выборе накопительного счета эксперт советует учитывать срок действия повышенной ставки. По ее словам, привлекательные условия для новых клиентов обычно сохраняются один-два месяца, после чего доходность резко снижается. Дополнительные надбавки могут зависеть от расходов по карте или поддержания неснижаемого остатка.

Значение имеет и способ начисления процентов. Например, если клиент держал на счете 150 тыс. рублей, а затем снял 100 тыс., при расчете на минимальный остаток проценты начислят только на 50 тыс. рублей.

В 2027 году банки продолжат конкурировать за клиентов с помощью накопительных счетов, считает Андриевская. Спрос на них поддерживает возможность пользоваться деньгами, а кредитным организациям такие продукты позволяют менять ставку вслед за рыночной ситуацией.