С 90-го дня просрочки ставка пеней по налогам и взносам останется вдвое ниже. Из законопроекта также исключили кадастровое налогообложение пунктов выдачи заказов.

Особый порядок расчета пеней для организаций продлят еще на год, следует из законопроекта, который Госдума приняла во втором чтении 19 ноября 2026 года. Мера действует с 2025 года и предусматривает двукратное снижение ставки с 90-го дня просрочки. Это позволит избежать резкого роста дополнительных начислений в 2027 году.

Депутаты также исключили норму о начислении налога на имущество для пунктов выдачи заказов исходя из кадастровой стоимости. Она была включена в документ при первом чтении. По оценке авторов поправок, нововведение могло кратно увеличить нагрузку на малый бизнес и арендную плату, а также привести к закрытию значительной части ПВЗ.

Еще одна поправка позволит регионам дополнительно поддерживать социально ориентированные НКО и организации Русской православной церкви. Речь идет о возможностях применять упрощенную систему налогообложения и предоставлять налоговые преференции для социальной деятельности РПЦ. Законопроект входит в бюджетный пакет на 2027–2029 годы.