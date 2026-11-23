Поправки к закону о ККТ позволят не выдавать покупателям бумажные и электронные чеки при безналичной оплате, если данные о расчете уже переданы в ФНС через ОФД. Бизнес сможет сократить часть расходов, однако новые правила усилят контроль за выручкой и потребуют доработки банковской и кассовой инфраструктуры.

Законопроект № 619-9 меняет порядок передачи кассовых чеков при безналичных расчетах. Если чек содержит идентификатор безналичной оплаты и уже направлен в налоговую службу через оператора фискальных данных, продавцу не придется печатать его или отправлять по SMS либо электронной почте. При этом по запросу покупателя документ все равно должны предоставить.

Изменения помогут бизнесу сократить затраты на чековую ленту, обслуживание принтеров и электронную рассылку чеков. Об этом «Клерку» рассказал директор продукта Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев. Кроме того, продавцам больше не придется запрашивать у покупателей контактные данные для отправки документов.

Вместе с тем обязанность применять кассы, использовать фискальные накопители и передавать данные в ФНС сохраняется. Более того, в чеках появится новый обязательный реквизит — идентификатор безналичной оплаты. Из-за этого компаниям потребуется обновлять кассовое программное обеспечение и настройки интеграции с банками и ОФД.

Артем Журавлев «Интерес бизнеса к новой модели будет умеренным. С одной стороны, продавцу станет проще работать с клиентом: не нужно запрашивать телефон или e-mail, меньше бумажного документооборота и меньше сбоев при отправке чеков. Это особенно актуально для ритейла, общепита, транспорта и услуг с большим числом небольших платежей»

Значительная нагрузка ляжет и на банки. Им предстоит принимать чеки от ФНС, хранить их не менее трех лет и обеспечивать клиентам бесплатный доступ к документам. При отсутствии такой возможности банки должны будут направлять чеки по телефону или электронной почте.

«Для добросовестного бизнеса это скорее удобство и снижение части издержек. Для тех, кто не отражает выручку полностью, риски заметно вырастут», — отметил Артем Журавлев.

Новые правила также усилят прозрачность потребительских расходов для государства. Банки и ЦБ будут передавать в ФНС сведения о безналичной оплате товаров и услуг, совершенной по картам, через СБП, переводы и электронные деньги. Кроме того, налоговая сможет получать данные о физических лицах, чьи счета используются для систематического получения переводов от других граждан.