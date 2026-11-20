Что делать, если в налоговом уведомлении обнаружена ошибка, куда обращаться и как пересчитать налог, «Клерку» объяснил экономист, основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.

«Все зависит от того, в чем ошибка. Если неверная площадь, лишний объект или не учтена продажа, пишите в налоговую через личный кабинет на сайте ФНС или через Госуслуги. Налоговая сама берет данные из Росреестра, проверяет их и рассматривает обращение до 30 рабочих дней. Если ошибка подтвердится, налог пересчитают и пришлют новое уведомление с новым сроком уплаты», — указал эксперт

При этом пересчитать налог могут не больше чем за три последних года.

С проданной квартирой многие путаются, отметил Ладнюк.

Налог за год продажи все равно придет, но только за те месяцы, пока квартира была вашей. Если право собственности перешло к покупателю до 15-го числа, этот месяц уже не учитывают. Если позже, учитывают. Так что уведомление за проданную квартиру само по себе не ошибка, а вот сумму за лишние месяцы стоит проверить.

С кадастровой стоимостью сложнее, потому что ее устанавливает не налоговая, и спорить с ФНС здесь бессмысленно.

«Если в расчете явная ошибка, например неверная площадь или этаж, подайте заявление об исправлении в региональное бюджетное учреждение, которое проводило оценку. Если считаете, что стоимость просто завышена, закажите отчет у независимого оценщика и попросите это же учреждение установить кадастровую стоимость по рыночной. Если откажут, можно идти в суд», — пояснил он.

Для обычной квартиры это редко окупается, а для коммерческой недвижимости почти всегда. Если снизить кадастровую стоимость торгового помещения в 50 млн рублей на 20%, при ставке 2% налог уменьшится на 200 тысяч рублей в год.