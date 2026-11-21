Если налоговая не знает о квартире, придется сообщить о ней самому, чтобы не попасть на штраф.

Что делать, если налоговое уведомление не пришло, рассказал экономист, основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.

Он рекомендует проверить личный кабинет на сайте налоговой и Госуслуги. С 1 августа 2026 года уведомления приходят на Госуслуги автоматически, без отдельного согласия, и по почте бумажное письмо уже не пришлют.

«Многие считают, что уведомления нет, а оно давно лежит в личном кабинете. Уведомления может не быть и по законным причинам: если сумма налогов меньше 300 рублей, если на объект действует льгота или налог полностью перекрыт вычетом», — пояснил эксперт.

Если уведомления нет, лицо владеет квартирой или домом и ни разу за них не платило, закон обязывает сообщить о них в налоговую самостоятельно.

Это нужно сделать до 31 декабря года, следующего за отчетным, и приложить копии документов о праве собственности. Если не сообщить, штраф составит 20% от неуплаченного налога.

Чаще всего так бывает с недвижимостью, которую получили по наследству или зарегистрировали давно, и где-то в базах ее потеряли, уточнил Ладнюк.