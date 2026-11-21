Что произойдет, если не успели заплатить НДФЛ и имущественные налоги вовремя, рассказал «Клерку» экономист, основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.

Уже со 2 декабря начинают начисляться пени. Для граждан они составляют 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки.

Считается так: сумма долга × количество дней × ключевая ставка ÷ 300.

Например, налог 18 000 оплатили 31 декабря вместо 1 декабря, то есть с просрочкой в 30 дней. При ключевой ставке 14% пени составят 18 000 × 30 × 0,14 ÷ 300 = 252 рубля.

Сумма небольшая, но пени начисляются, пока долг не погашен. Если не платить месяцами, а налог крупный, набегают уже тысячи рублей, подчеркнул эксперт.

Затем налоговая присылает требование об уплате. Если долг больше 500 рублей, это происходит в течение трех месяцев, если меньше — в течение года. На оплату по требованию обычно дают восемь дней. Если не заплатить и по требованию, налоговая может взыскать долг без суда. Такой порядок для граждан действует с 1 ноября 2025 года.

«Налоговая принимает решение о взыскании и присылает его в личный кабинет или по почте. Через семь рабочих дней поручение уходит в банк, и деньги списывают со счетов, а операции по ним могут приостановить. Банк выполняет такое поручение за один день. Списать могут и деньги с карты, и цифровые рубли», — разъяснил Ладнюк.

Если сумму не оспаривают, суд не нужен. Чтобы оспорить, подают жалобу или заявление о несогласии, и тогда спор будет решать суд. Можно попросить банк оставлять на одном счете сумму не меньше прожиточного минимума в месяц, чтобы было на что жить.

Если на счетах денег нет, долгом займутся судебные приставы. Выезд за границу они вправе ограничить, если долг больше 30 тысяч рублей, а при долге больше 10 тысяч — если его не погасили за два месяца после срока, отведенного на добровольную оплату.

Обычно это и есть самая неприятная неожиданность: человек узнает о старом налоге на имущество уже в аэропорту.

Если у семьи несколько объектов недвижимости, раз в год, осенью, эксперт советует проверять все уведомления вместе, включая доли детей. На это уйдет десять минут, зато не будет пеней, не будут заблокированы счета и не придется переносить отпуск.