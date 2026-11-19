Под поправку подпадут в том числе интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах. Перечень видов деятельности, для которых регионы могут снижать ставки УСН, предлагают сократить с 88 до 21.

Регионы могут снижать ставку УСН с 6 до 1% для бизнеса с объектом «Доходы» и с 15 до 5% для тех, кто применяет объект «Доходы минус расходы». Госдума приняла во втором чтении налоговый законопроект, который исключает торговлю из перечня видов деятельности, для которых действуют такие льготы.

Если поправка вступит в силу в этой редакции, торговый бизнес, который сейчас пользуется региональными льготами, перейдет на базовые ставки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из перечня исключают и интернет-торговлю по коду ОКВЭД 47.91. Поправка также затронет строительство, транспорт, общепит, туризм и ИТ.

Возможность снижать ставки сохранят преимущественно для производственных и сельскохозяйственных предприятий, в том числе для переработчиков сельхозпродукции.

До 2026 года регионы сами определяли, каким видам бизнеса давать льготы по УСН. Сейчас они могут выбирать из 88 видов деятельности, утвержденных правительством. Ставка УСН в размере 1% действует в нескольких десятках регионов, включая Московскую область и Санкт-Петербург.

Минфин и депутаты объясняют сокращение перечня борьбой с недобросовестной налоговой конкуренцией между регионами.

Предпринимательские объединения предупреждают о росте нагрузки на малый и средний бизнес. По оценке «Опоры России», торговлей занимаются 2,3 млн малых предпринимателей — около 40% от их общего числа.