Минимальный размер оплаты труда планируют повысить с 1 января 2027 года. Сейчас он составляет 27 093 рубля в месяц.

МРОТ в размере 28 935 рублей в месяц одобрила Госдума во втором чтении на заседании 19 ноября. Новый размер минимальной зарплаты предусмотрен законопроектом и должен начать действовать с 1 января 2027 года.

В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Таким образом, законопроект предусматривает его дальнейшее повышение.

Размер МРОТ на 2027 год рассчитали исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Такой подход, как указано в пояснительной записке, нужен для повышения качества планирования доходов и расходов бюджетной системы РФ.