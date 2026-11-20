Налог с процентного дохода за 2025 год нужно уплатить до 1 декабря 2026 года. Декларацию подавать не требуется — сумму рассчитает ФНС на основании данных банков.

НДФЛ начислят на совокупный доход по всем вкладам и накопительным счетам, который превысил 210 тыс. рублей. Основная сумма сбережений при расчете налога не учитывается. Если проценты составили 250 тыс. рублей, налог по ставке 13% начислят на 40 тыс. рублей — к уплате будет 5,2 тыс. рублей.

Уведомление и сумму платежа ФНС разместит в личном кабинете налогоплательщика. Специальных льгот для пенсионеров по процентам от вкладов нет. Со 2 декабря 2026 года на задолженность начнут начислять пени.

Проценты по депозитам могут учитывать при назначении выплат, которые зависят от дохода семьи. В частности, такой доход включают в расчет при оформлении субсидии на оплату ЖКХ. При этом он не отменяет автоматически надбавку за сельский стаж или выплаты на иждивенцев — условия нужно проверять отдельно в Социальном фонде, соцзащите или на Госуслугах.

Закрывать вклад или снимать деньги для уплаты налога не требуется. Владельцам депозитов также стоит проверить условия автопродления: после окончания срока договора банк может установить менее выгодную ставку или перевести средства на счет до востребования.