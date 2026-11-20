Количество проверок снизилось с 1,5 млн в 2019 году до 273 тыс. в 2025 году. Их эффективность за пять лет выросла в 1,6 раза.

Контролирующие органы отказались от сплошных внезапных проверок и перешли к точечным мероприятиям при риске вреда человеку и окружающей среде, сообщила зампред правительства - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова. Основным направлением стала профилактика нарушений.

«Этот подход пять лет подряд дает стабильный результат», — отметила Окладникова. Самым точным основанием для назначения проверки остаются индикаторы риска: их эффективность составляет около 90%.

Доля проверок бизнеса в общем числе контрольных мероприятий продолжает снижаться. В 2024 году она составляла 24%, а по итогам девяти месяцев 2026 года — не более 18%.

Контроль также становится технологичнее. За девять месяцев 2026 года с помощью беспилотных авиационных систем провели 38,5 тыс. мероприятий против 3,1 тыс. за аналогичный период 2025 года.