Надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение предлагают дифференцировать для населения, бюджетных организаций и бизнеса. Для части домохозяйств ограничения роста платы могут отменить.

Регионам могут дать право устанавливать разные инвестиционные надбавки к коммунальным тарифам в зависимости от категории потребителей.

Это следует из проекта доклада в правительство, с которым ознакомился «Коммерсант». Механизм должен привлечь средства на модернизацию сетей и сократить региональные расходы на компенсации ресурсоснабжающим организациям.

На первом этапе тарифы предлагают разделить для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, включая бизнес. Ограничение роста платы предельным индексом для населения пока планируют сохранить.

На втором этапе внутри категории «население» могут выделить группы, на которые предельный индекс не будет распространяться. В теплоснабжении критерием может стать норматив площади жилья по аналогии с расчетом субсидий на оплату ЖКУ. Возможность применить такой подход к водоснабжению и водоотведению рассмотрят после его апробации в теплоснабжении.

Большую часть расходов на обновление инфраструктуры планируется перенести на коммерческих потребителей и домохозяйства, которые выведут из-под ограничений. Размер возможного повышения тарифов и число затронутых потребителей в документе не указаны.

Доклад, подготовленный по правительственной дорожной карте улучшения условий ведения бизнеса до 2030 года, планируют направить в правительство в декабре.