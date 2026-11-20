Банк России понизил официальные курсы всех трех валют на 20 ноября. Евро подешевел на 50 копеек и теперь стоит меньше 90 рублей.

Официальный курс доллара на 20 ноября 2026 года составил 81,9290 рубля против 82,2281 рубля днем ранее. Курс евро снизился с 90,3605 до 89,8597 рубля, а юаня — с 12,3004 до 12,2546 рубля.

ЦБ рассчитывает курсы доллара и евро по банковской отчетности и данным внебиржевых торгов. При расчете курса юаня регулятор также учитывает сделки на Московской бирже.

Динамика курса доллара США по данным на 19 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, средний курс доллара в 2027 году может составить около 88 рублей, а к концу года подняться примерно до 92 рублей. Такой сценарий предполагает снижение курса российской валюты примерно на 12% по сравнению с текущими уровнями.