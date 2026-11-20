Если сертификат или декларацию о соответствии признали недействительными после продажи детских товаров, корректировать ставку 10% и сумму налога не нужно. Правило действует для операций, совершенных до внесения сведений в реестр.

Пересчитывать НДС по уже проданным детским товарам не потребуется, если на дату реализации сертификат или декларация о соответствии еще действовали. Такой вывод ФНС привела в письме от 18.11.2026 № СД-36-3/10056@.

С 1 октября 2026 года ставка НДС 10% при продаже товаров для детей применяется, только если сведения о сертификате или декларации есть в соответствующем реестре. После внесения записи о недействительности документа условие для пониженной ставки больше не выполняется.

Действие сертификата или декларации прекращается с момента внесения в реестр сведений о признании документа недействительным. Такой порядок установлен ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Поэтому по продажам после появления этой записи применять ставку НДС 10% нельзя.