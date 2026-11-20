ФНС: НДС по детским товарам не пересчитывают при последующей отмене сертификата
Если сертификат или декларацию о соответствии признали недействительными после продажи детских товаров, корректировать ставку 10% и сумму налога не нужно. Правило действует для операций, совершенных до внесения сведений в реестр.
Пересчитывать НДС по уже проданным детским товарам не потребуется, если на дату реализации сертификат или декларация о соответствии еще действовали. Такой вывод ФНС привела в письме от 18.11.2026 № СД-36-3/10056@.
С 1 октября 2026 года ставка НДС 10% при продаже товаров для детей применяется, только если сведения о сертификате или декларации есть в соответствующем реестре. После внесения записи о недействительности документа условие для пониженной ставки больше не выполняется.
Действие сертификата или декларации прекращается с момента внесения в реестр сведений о признании документа недействительным. Такой порядок установлен ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Поэтому по продажам после появления этой записи применять ставку НДС 10% нельзя.
Все тонкости ведения учета по правилам 2026 года, работы со сложными участками и оптимизации налогов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер». Вы научитесь без ошибок рассчитывать НДС на УСН и прогрессивный НДФЛ, вести учет маркетплейсов и производства, настраивать 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП, а также внедрите управленческий учет. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов. Инвестируйте в свое профессиональное будущее и уверенность перед ФНС.