Российские компании могут пригласить зарубежного контрагента к обмену документами прямо в Диадоке. Ручная настройка связи между операторами раньше могла занимать несколько дней.

СКБ Контур запустил автоматический роуминг для трансграничного электронного документооборота. Первыми к нему подключились белорусский оператор «Бидмартс» и казахстанский iDocs, сообщили в компании.

Найти зарубежного партнера в Диадоке можно по бизнес-идентификатору — аналогу российского ИНН — и оператору ЭДО либо по идентификатору участника ЭДО. Обмен документами станет доступен после того, как контрагент примет приглашение.

«Автоматическая настройка позволит развивать трансграничный ЭДО без увеличения объема ручной работы при подключении новых участников», — сообщила менеджер продукта ТЭДО в СКБ Контур Виктория Ермакова.

Раньше пользователи подавали заявку, а специалисты российского и зарубежного операторов вручную настраивали обмен. Для операторов, которые пока не поддерживают автоматический роуминг, порядок подключения по заявке сохранится.

Новая функция доступна клиентам Диадока, которые уже используют трансграничный ЭДО. Электронный обмен документами через Контур работает с Беларусью, Казахстаном, Китаем и Узбекистаном. Компания планирует подключать к автоматическому роумингу других операторов по мере их технической готовности.