Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета на 2027–2029 годы. Дополнительные средства направят на образовательные кредиты, медицину, дороги и поддержку промышленности.

Поправки к проекту федерального бюджета затронули около 8,7 трлн рублей за три года, следует из материалов Минфина. При этом общие доходы, расходы и дефицит бюджета не изменились. Третье чтение запланировано на 24 ноября 2026 года.

На льготные образовательные кредиты добавили 18,5 млрд рублей. Более 21 млрд рублей выделят на датчики непрерывного контроля глюкозы для свыше 60 тыс. детей и почти 40 тыс. беременных женщин с диабетом ежегодно. Еще более 31 млрд рублей направят на ремонт региональных и местных дорог.

Бюджетный пакет также содержит налоговые изменения. Проценты по вкладам предлагают учитывать вместе с зарплатой и другими доходами при расчете НДФЛ по ставкам от 13 до 22%. В 2027 году банки будут удерживать 13%, а окончательную сумму определит ФНС. Необлагаемый минимум сохранится.

Кроме того, Центробанк обяжут передавать ФНС сведения о счетах с признаками регулярного получения доходов от других физлиц. Для сверхдоходов добывающих компаний предложены ставки 30%, а для золотодобывающих — 20%. Зарубежные товары с маркетплейсов за пределами ЕАЭС планируют облагать НДС по ставке 22% с 2027 года.