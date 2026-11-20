Льготы по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество распространят на периоды начиная с 2022 года.

Все федеральные льготы по имущественным налогам для семей участников СВО предлагается распространить на их родителей и усыновителей независимо от факта иждивения. Изменения будут применяться с налогового периода 2022 года, уточняет ФНС.

Ограничение ежегодного роста земельного налога и налога на имущество физлиц на 10% планируется применять при изменении характеристик недвижимости в ЕГРН. Исключением станут изменения площади, назначения объекта, категории земель или разрешенного использования участка, если они увеличили кадастровую стоимость. Новые правила распространят на расчеты с 2025 года.

Если ограничение не учли в уведомлении за 2025 год, налоговые органы автоматически сделают перерасчет и направят уточненный документ. Обращаться за перерасчетом не потребуется, задолженность по сроку уплаты 1 декабря 2026 года не возникнет, а переплату зачтут автоматически.

С 2027 года коэффициенты 2 и 4 не будут применять к отдельным участкам для ИЖС, используемым в бизнесе, если кадастровая стоимость каждого превышает 300 млн рублей и налог рассчитывается по ставке до 1,5%. Третье чтение законопроекта запланировано на 24 ноября 2026 года.