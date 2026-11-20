Госдума одобрила сокращение перечня для пониженных ставок УСН и повышение штрафов за экономические преступления. Стало известно, когда семьям перечислят пособия в декабре.

На неделе с 16 по 20 ноября Госдума одобрила во втором чтении поправку, которая может лишить торговлю региональных льгот по УСН. За работу без кассы бизнес предложили вносить в реестр ФНС, а максимальный штраф за незаконное предпринимательство депутаты одобрили в размере 1,5 млн рублей. Подробности этих и других событий недели — в нашей подборке.

🧾 Торговля может лишиться пониженных ставок УСН

Госдума во втором чтении одобрила сокращение перечня видов деятельности, для которых регионы вправе снижать ставки УСН, с 88 до 21. Из перечня исключают торговлю, включая интернет-магазины и продавцов на маркетплейсах, а также строительство, транспорт, общепит, туризм и ИТ. Льготы хотят сохранить преимущественно для производства и сельского хозяйства.

🛒 Бизнес за работу без кассы могут внести в реестр ФНС

Компании и ИП, которых регулярно штрафуют за неприменение кассы, предложили вносить в реестр с 1 февраля 2027 года. С 1 июня 2027 года такому бизнесу могут запретить размещать предложения о продаже товаров и услуг на собственных сайтах. Проект позволяет продолжать продажи через маркетплейсы и сервисы объявлений.

⚖️ Госдума одобрила повышение штрафов за экономические преступления

Депутаты приняли законопроект в окончательном чтении 17 ноября. Максимальный штраф за незаконное предпринимательство по основному составу вырастет с 300 тыс. до 1,5 млн рублей, а за отдельные преступления, связанные с оборотом товаров без обязательной маркировки, — до 5 млн рублей. Новые штрафы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона.

📱 Связь и интернет могут дорожать быстрее

Минцифры допустило ускорение роста тарифов в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что в ближайшие годы цены могут расти на 15–20% в год при нынешних 8–10%. В Минцифры уточнили, что расчеты описывают возможный сценарий, а изменение тарифов должно быть обосновано расходами на развитие и модернизацию сетей.

👶 Часть детских пособий перечислят перед Новым годом

Пособия за ноябрь поступят на банковские счета 3, 4 и 8 декабря в зависимости от вида выплаты. Перечисление из маткапитала перенесли с 5 на 4 декабря из-за выходного. Пособия за декабрь, которые по обычному графику пришли бы 3, 5 и 8 января, семьи получат до конца года, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Точные даты этих переводов пока не объявлены.

👵 Соцфонд объяснил, кто сможет оформить пенсию в 2027 году

Для страховой пенсии по старости нужны не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. При выполнении этих условий в 2027 году ее смогут оформить мужчины 1962 года рождения и старше и женщины 1967 года рождения и старше. Отдельные основания для досрочного выхода предусмотрены, в частности, для многодетных матерей и работников с вредными условиями труда.

🏠 В ЦБ выступили против возвращения массовой льготной ипотеки

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов назвал массовую льготную ипотеку пройденным этапом. По его оценке, программа привела к росту цен и сделала жилье менее доступным. Господдержку ипотечных заемщиков в ЦБ предлагают делать адресной.

✈️ Минпромторг предложил ввести сбор на российские самолеты

Ведомство предлагает установить сбор 500 рублей за пассажира на внутренних рейсах российских авиакомпаний и 1 000 рублей за пассажира на рейсах иностранных перевозчиков. Во втором случае сбор хотят взимать с принимающих аэропортов. Средства планируют направлять на субсидирование поставок и эксплуатации отечественных самолетов.

🚕 Легальность такси можно будет проверить через MAX

Минтранс планирует запустить чат-бот в конце ноября. Пассажир сможет сфотографировать госномер автомобиля, отправить снимок боту и в течение 10 секунд узнать, легально ли машина работает в такси.

👨‍👩‍👧 Росстат будет чаще спрашивать россиян о планах на детей

Опросы о планах на рождение детей хотят проводить раз в три года вместо одного раза в пять лет. Ближайшее исследование намечено на 2027 год. Его результаты используют для оценки нацпроекта «Семья» и подготовки мер поддержки.