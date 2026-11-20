Выгоду малого бизнеса от автоперевода цифровых рублей могут «съесть» затраты на его настройку.

ЦБ в 2027 году добавит новые смарт-контракты на платформу цифрового. Компании смогут настроить автоперевод между своим банковским счетом и счетом цифрового рубля.

В конце операционного дня цифровые рубли с кошелька будут перечисляться на банковский счет, а утром возвращаться обратно. Можно будет получать проценты на временно свободные средства и проводить расчеты в цифровых рублях по низким комиссиям, пояснил ЦБ.

Как появление автопереводов повлияет на банковскую ликвидность – разъяснила профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.

«Скорее всего, это попытка регулятора снять то системное противоречие, которое с самого начала сопровождало проект цифрового рубля. Опасение банковского сообщества сосредоточено относительно оттока ликвидности с депозитов и расчетных счетов в третью форму денег, не приносящую процентного дохода», — пояснила эксперт.

Механизм, при котором цифровые рубли в конце операционного дня автоматически возвращаются на банковский счет, а утром вновь поступают на кошелек, устроен так, что остаток средств бизнеса физически почти не покидает банковский баланс в те часы, когда формируются показатели ликвидности и начисляются проценты.

Так страх массового «обескровливания» пассивной базы банков нейтрализуется: потому что конструкция изначально рассчитана не на хранение средств в цифровой форме, а на транзитное, расчетное их использование в течение рабочего дня.

Экономический эффект для самого бизнеса, который Банк России преподносит как сочетание «процентов на остаток ночью плюс низких комиссий днем», Капустина оценивает сдержанно.

«Реальная выгода будет зависеть от масштаба операций компании и от того, насколько велика разница между тарифами банковского эквайринга или межбанковских переводов и комиссиями платформы цифрового рубля», — отметила она.

Для крупных предприятий с большими ежедневными оборотами и множеством контрагентских расчетов экономия на комиссиях способна накапливаться в заметные суммы.

Для малого и среднего бизнеса с умеренным платежным трафиком выигрыш рискует оказаться соизмеримым с затратами на подключение и сопровождение смарт-контракта, то есть «съеденным» организационными издержками.