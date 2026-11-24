Механизм госзакупок хотят связать с прямыми заказами у отечественных производителей. Сейчас российские игрушки занимают 9% рынка.

Российские игрушки могут получить приоритет при закупках для детских садов и школ, заявилачлен комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Марина Ким из «Справедливой России». По ее мнению, выделение бюджетных средств на оснащение образовательных учреждений нужно связать с заказами у российских фабрик и заводов.

«Это недопустимо, когда наши детские сады и школы, используя бюджетные средства, фактически продвигают чужие бренды», — сказала депутат.

Она считает, что новый порядок закупок поддержит отечественную промышленность и увеличит предложение российских игр и учебных пособий.

Ким также предложила закрепить в законе «Об образовании» статус игрушек как средств обучения. Это позволит связать их выбор в детсадах и школах с образовательными задачами и государственным заказом.

Кроме того, депутат поддержала обязательную классификацию и экспертизу игрушек, настольных и компьютерных игр. Производителям, которые пройдут аккредитованную экспертизу и подтвердят соответствие продукции возрастным нормам и традиционным ценностям, предлагается предоставлять преференции.