Выпускники от 18 до 25 лет смогут в течение года после получения диплома рассчитывать на приоритетное трудоустройство через службу занятости. Студентам предлагают помогать с поиском временной работы.

Депутаты КПРФ подготовили законопроект о трудоустройстве студентов и выпускников. Документ направили в правительство для получения официального отзыва перед внесением в Госдуму. Об этом «Российской газете» сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Выпускникам колледжей и вузов предлагают дать право на приоритетное трудоустройство через службу занятости. Оно будет действовать год с даты выдачи диплома. Студентам колледжей и вузов до 25 лет предлагают помогать с поиском временной работы во время учебы.

Сейчас закон предусматривает временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Авторы проекта считают, что помощь нужна и молодежи старшего возраста.

«Работодатели часто неохотно берут на работу выпускников без опыта, потому что не хотят тратить время и деньги на обучение неопытных новичков на рабочем месте», — пояснил Афонин.

Если законопроект примут, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.