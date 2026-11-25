Ошибки в названии, составе и фотографиях могут привести к отказу в приеме уведомления об обороте алкоголя.

Отказы в приеме уведомлений часто связаны с некорректным указанием наименования алкогольной продукции, следует из обзора Росалкогольтабакконтроля. Участники оборота повторно пишут вид продукции, тип и способ обработки пива, не указывают наименование или добавляют крепость и лишние символы. Также в этом поле ошибочно приводят объем емкости и сведения о подарочной упаковке.

В сведениях о составе компании допускают ошибки в годе сбора урожая винограда и указывают данные, которые не совпадают с этикеткой или технологической инструкцией.

Например, в уведомлении и инструкции может быть указан гранулированный хмель, а на контрэтикетке — просто хмель. Среди других нарушений — отсутствие сорта спирта «Альфа» и не всех компонентов из «Справочника сырья».

При загрузке изображений участники оборота размещают две фотографии на одном листе, нарушают последовательность снимков или прикрепляют неполный комплект.

Ведомство подготовило обзор, чтобы сократить количество отказов в приеме уведомлений о начале оборота алкогольной продукции.