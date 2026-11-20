В первой половине 2026 года налоговая провела 60 выездных проверок крупного бизнеса. Сумма доначислений почти утроилась и достигла 16 млрд рублей.

Число выездных проверок крупнейших компаний в первой половине 2026 года выросло вдвое год к году.

Об этом сообщил советник и адвокат компании «МАГНЕТАР» Максим Контуганов на юридическом форуме ИД «Коммерсантъ». ФНС провела 60 таких проверок.

«ФНС увеличила количество выездных проверок, растут суммы, доначисленные по их результатам. Налоговая направляет материалы в Следственный комитет», — отметил Максим Контуганов.

Примечание к УК РФ позволяет прекратить уголовное преследование после уплаты доначисленной суммы, добавил он.

После налоговых проверок уголовные дела могут возбуждать не только по налоговым статьям, но также по статьям о легализации преступных доходов и участии в преступном сообществе. В 2025 году число дел против предпринимателей по статьям 174 и 174.1 УК выросло на 40%, по статье 210 УК — на 20%. Как отметил эксперт, суды часто арестовывают имущество и блокируют активы еще до окончательного обвинения.

За девять месяцев 2026 года ущерб от экономических преступлений достиг 457,1 млрд рублей, следует из данных МВД. Число выявленных преступлений выросло на 7,3%, до 95,2 тыс., из них 71,1% относились к тяжким и особо тяжким.