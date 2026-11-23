В 2025 году обучение предлагали почти в четырех из десяти вакансий на платформе. В 2026 году заметнее всего число предложений для кандидатов без опыта росло в том числе по рабочим специальностям.

В январе–июле 2026 года фрезеровщики, слесари-ремонтники, сварщики и электрогазосварщики вошли в число профессий с самым заметным ростом вакансий для кандидатов без опыта. Данные представила «Авито Работа» 19 ноября на форуме «Безопасность и охрана труда» (БИОТ).

Соискатели рассматривают и смежные специальности. В среднем один кандидат откликается на вакансии по 3,6 профессии. Среди тех, кто откликался на вакансии фрезеровщика, 42% интересовались и работой оператора станка.

«Поэтому работодателю важно смотреть на найм шире и предлагать понятные условия для развития», — отметила руководитель продукта опыта соискателя «Авито Работы» Наталья Коростелева.

По сентябрьскому исследованию «Авито Работы» и «Авито Рекламы», 28% участников время от времени просматривали вакансии, чтобы быть в курсе предложений. Еще 15% активно искали работу и были готовы сменить ее этой осенью.