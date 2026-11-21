Банки могут потерять за пять лет 1-1,5 трлн рублей и более 100 млрд рублей комиссионных ежегодно.

Центробанк в 2027 году добавит новые возможности на платформу цифрового рубля. Один из смарт-контрактов даст компаниям возможность настроить автоперевод между своим банковским счетом и счетом цифрового рубля: с кошелька на банковский счет вечером и назад утром.

Устранит ли этот механизм главный страх банков — отток средств с депозитов и расчетных счетов в цифровой рубль – пояснила доцент кафедры математики и анализа данных Финансового университета при правительстве РФ, к.т.н. Эльвира Рамазанова.

«Механизм смягчает, но не устраняет отток: банки могут потерять до 10% пассивов за пять лет (1-1,5 трлн рублей) и более 100 млрд рублей комиссионных ежегодно», — считает эксперт.

При этом экономия для бизнеса реальна – за счёт комиссии 0,3% (максимум 1,5 тыс. руб.) против 1-3% за карточный эквайринг.

Вероятно, новый механизм автоперевода цифровых рублей станет обязательным минимумом: банкам придётся пересматривать тарифы по остаткам, чтобы удержать корпоративных клиентов, отметила Рамазанова.