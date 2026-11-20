В проект по конкурсному отбору вошли Югра, Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Якутия, Нижегородская и Рязанская области, а также Ямало-Ненецкий АО. Проект реализуют до 31 декабря 2027 года.

Минтранс России отобрал восемь регионов для участия в пилотном проекте по развитию беспилотной доставки грузов. Итоги конкурса объявили 20 ноября на форуме «Транспорт России».

Всего на конкурс поступило 18 заявок, шесть из них — от регионов Дальневосточного федерального округа. Заявки оценивали по 11 критериям, включая готовность инфраструктуры, проработанность сценариев доставки, наличие операторов беспилотников и организационное сопровождение.

В рамках эксперимента планируется отработать перевозку продуктов питания, товаров повседневного спроса, посылок, документов, лекарств и медицинских материалов. Особое внимание уделят снабжению отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Участие региона в проекте не освобождает операторов от требований авиационного законодательства и необходимости соблюдать установленные правила организации полетов.

Пилот проекта реализуют до 31 декабря 2027. Его результаты должны помочь сформировать единые подходы к организации беспилотной логистики и определить условия для ее дальнейшего масштабирования в России.