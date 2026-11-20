Грузы начнут доставлять дронами: восемь регионов РФ вошли в пилотный проект Минтранса
В проект по конкурсному отбору вошли Югра, Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Якутия, Нижегородская и Рязанская области, а также Ямало-Ненецкий АО. Проект реализуют до 31 декабря 2027 года.
Минтранс России отобрал восемь регионов для участия в пилотном проекте по развитию беспилотной доставки грузов. Итоги конкурса объявили 20 ноября на форуме «Транспорт России».
Всего на конкурс поступило 18 заявок, шесть из них — от регионов Дальневосточного федерального округа. Заявки оценивали по 11 критериям, включая готовность инфраструктуры, проработанность сценариев доставки, наличие операторов беспилотников и организационное сопровождение.
В рамках эксперимента планируется отработать перевозку продуктов питания, товаров повседневного спроса, посылок, документов, лекарств и медицинских материалов. Особое внимание уделят снабжению отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.
Участие региона в проекте не освобождает операторов от требований авиационного законодательства и необходимости соблюдать установленные правила организации полетов.
Пилот проекта реализуют до 31 декабря 2027. Его результаты должны помочь сформировать единые подходы к организации беспилотной логистики и определить условия для ее дальнейшего масштабирования в России.
Справка «Клерка»
Правовую основу проекта составляют Воздушный кодекс РФ, закон от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, а также постановления правительства № 658 от 25.06.2019 и № 138 от 11.03.2010. Они регулируют государственный учет беспилотников, использование воздушного пространства и условия эксплуатации воздушных судов.