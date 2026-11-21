Банк России также повысил курс евро до 90,3445 рубля, а юаня — до 12,2759 рубля. Новые значения действуют с субботы.

Официальный курс доллара увеличился на 26,21 копейки и достиг 82,1911 рубля, следует из данных Банка России. Курс евро вырос на 48,48 копейки, до 90,3445 рубля, а юаня — на 2,13 копейки, до 12,2759 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,1911 рубля Евро 90,3445 рубля Юань 12,2759 рубля

Курс доллара ЦБ рассчитывает по отчетности кредитных организаций о межбанковских конверсионных операциях на внебиржевом валютном рынке. С 8 июня 2026 года курс евро определяется на основе официального курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня.