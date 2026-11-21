Москва возглавила рейтинг регионов по уровню развития рынка труда с результатом 89,34 балла, следует из исследования профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Второе место занял Хабаровский край с 68,5 балла, третье — Краснодарский край с 67,11 балла. В пятерку также вошли Московская область с 65,27 балла и Ростовская область с 64,86 балла.

При составлении рейтинга учитывали количество вакансий, доходы населения, устойчивость рынка труда и миграционные процессы. По каждому критерию регион мог получить до 25 баллов.

При этом к ноябрю 2026 года число вакансий на крупнейших российских площадках по поиску работы сократилось на 13–28% год к году, сообщила менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова.

Наиболее заметно зарплатные предложения выросли в промышленности, добыче сырья и сельском хозяйстве.