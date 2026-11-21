С 2027 года стоимость патента может составить 11 тыс. рублей в месяц при работе в организациях и у ИП и 15,6 тыс. рублей при работе у физлиц.

Стоимость патента для иностранных работников в Москве предлагают повысить с 2027 года, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Мосгордумы.

Для занятых в организациях и у ИП коэффициент составит 3,0495, а ежемесячный платеж — 11 тыс. рублей.

Для иностранцев, которые работают у физлиц для личных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательством, предусмотрен коэффициент 3,0528. Стоимость патента для них достигнет 15,6 тыс. рублей в месяц.

Законопроект также обязывает работающих иностранцев содержать себя и семью на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Он составит 2,2549 для мигранта без семьи, 1,1275 — при одном члене семьи в России и 1 — при двух и более.

Минимальный доход семьи трудового мигранта из трех и более человек должен будет составлять не менее 80 тыс. рублей. Для семьи до двух человек порог установят на уровне 60 тыс. рублей.