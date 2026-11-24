Пенсия при зарплате 100 тысяч рублей и стаже 25 лет составит около 25,4 тысячи.

Пенсия при официальной зарплате 100 тысяч рублей и стаже 25 лет составит примерно 25,4 тысячи рублей в месяц, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. За этот период работник накопит около 100,8 индивидуального пенсионного коэффициента.

«При официальной зарплате 100 тысяч рублей в месяц за год работы формируется примерно 4,03 ИПК», — пояснил Гиринский.

При стаже 30 лет расчетная пенсия составит около 28,5 тысячи рублей, при 33 годах — около 30,4 тысячи, а при 35 годах — порядка 31,7 тысячи рублей. Эксперт подчеркнул, что эти суммы приведены для наглядности и носят условный характер.

Страховая пенсия включает фиксированную выплату и страховую часть, размер которой зависит от количества накопленных ИПК и стоимости одного коэффициента. В 2026 году один ИПК стоит 156,76 рубля, фиксированная выплата равна 9 584,69 рубля. Итоговая сумма также зависит от предельной базы для страховых взносов, условий работы на Крайнем Севере и продолжения работы после достижения пенсионного возраста.