При смене фамилии или других персональных данных нужно сообщить об этом в Соцфонд.

Сведения о владельце СНИЛС можно актуализировать в любой клиентской службе Социального фонда России или МФЦ, сообщил СФР. Изменения внесут в информационную систему фонда в режиме реального времени.

Для обновления информации необходимо подать заявление. При смене фамилии потребуется паспорт с новыми данными. Страховой номер индивидуально лицевого счета при этом не изменится.

Актуальные сведения позволяют идентифицировать человека при оказании услуг. Они также нужны для правильного учета пенсионных прав и страховых взносов, которые перечисляет работодатель.

Зеленые пластиковые карточки СНИЛС больше не выдают. Регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета подтверждает уведомление в электронном или бумажном виде.