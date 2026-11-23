Эксперты рассказали, Как исправить старые ошибки в подразделе 1.2 ЕФС-1 без штрафа от СФР

Форма ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-стаж) за 2023, 2024 была сформирована в 1С:ЗУП неверно. 1С заполнила стаж только на половину сотрудников. Ошибку обнаружили только в конце 2026 года.

Что можно сделать в этой ситуации, чтобы избежать штрафа – разъяснили эксперты в сервисе «Клерк.Консультации».

Если не включили в отчет работающего сотрудника, то необходимо подать форму ЕФС-1 подраздел 1.2 с типом сведений «Исходная». В корректирующей форме сведения заполняются только на лицо, по которому подается корректировка.

Оксана Мочалкина «То есть формируем отчет ЕФС-1 подраздел 1.2 с типом Исходная, где в табличную часть нужно подобрать только тех сотрудников, на кого не были поданы сведения.»

При этом есть реальные основания избежать штрафа. Согласно ч. 15 ст. 17 Закона № 27-ФЗ, страхователь, самостоятельно выявивший ошибку в ранее представленных сведениях до момента её обнаружения территориальным органом СФР и представивший уточненные (недостающие) сведения, освобождается от финансовых санкций.

Этот случай — неполные сведения — подпадает под это правило с учетом судебной практики (определение ВС РФ от 05.12.2025 № 301-ЭС25-12271). Первичный отчет был сдан в срок, что также является условием освобождения.

Если же фонд успеет выставить требование — штраф 500 руб. за каждого пропущенного сотрудника. Его можно снизить вдвое при оплате в первые 10 календарных дней (ч. 16 ст. 17 закона № 27-ФЗ) и ещё сильнее через суд за неумышленность и добровольное исправление. Возможно даже полное освобождение по судебному решению.

Кроме того, стоит проверить, что на этих сотрудников вообще надо подавать эту форму. подраздел 1.2 подается только на тех, у кого есть особенности стажа – отпуск за свой счет, досрочная пенсия, территориальные условия и т. п., уточнили эксперты.

На вопрос ответили эксперты консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина и Надежда Камышева.