За девять месяцев 2026 года спрос на технику для приготовления кофе вырос более чем на 11%. Средняя цена устройства снизилась на 6,4%, до 13,9 тыс. рублей.

Почти 2 млн кофемашин и кофеварок продали в России за девять месяцев 2026 года, следует из подсчетов ICMR, на которые ссылается «М.Видео». Это рекордный результат. Более половины продаж в денежном выражении обеспечили De’Longhi, Philips, Polaris, Krups и Tuvio.

Спрос поддерживает рост цен в кофейнях. В январе-августе чашка кофе навынос объемом 200 мл стоила в среднем 215 рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. При покупке кофе в течение 20 рабочих дней расходы составляют около 4,3 тыс. рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на на «Платформу ОФД».

«В 2027-м мы ожидаем перехода рынка к более сдержанным темпам роста — на уровне 5–8% в год», — прогнозирует ведущий продакт-менеджер diHouse Савелий Тарасенко.

Основной прирост в сегменте от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, по его оценке, обеспечат локальные бренды.

Спрос растет и на вторичном рынке. За год кофеварки и капсульные машины на «Авито» стали покупать в 2,9 раза чаще, кофемашины — в 2,8 раза, а рожковые устройства — в 3,7 раза. Если цены сохранятся на нынешнем уровне, продажи новой техники в 2027 году могут увеличиться примерно на 5% в натуральном выражении, считает Илья Ильинский.