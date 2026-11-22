Право на выплату также есть у мужчины с российским гражданством, если он стал единственным усыновителем ребенка.

Мужчина может получить материнский капитал, если право на него перешло от матери ребенка, сообщила член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Наталья Москвитина. Еще одно основание — мужчина с российским гражданством стал единственным усыновителем.

«Отец может получить материнский капитал в случаях, если право перешло от матери. Например, она умерла, лишена родительских прав, умышленно совершила преступление против ребенка», — пояснила депутат.

Средства маткапитала можно направить на покупку жилья, погашение ипотеки, образование, товары и услуги для детей с инвалидностью или пенсионные накопления матери. Семьи со среднедушевым доходом не выше двух региональных прожиточных минимумов также могут получать ежемесячную выплату на ребенка до трех лет.

В 2027 году маткапитал на второго ребенка впервые превысит 1 млн рублей, если семья не получала выплату на первенца. Выплата на первого ребенка составит около 778,5 тыс. рублей.