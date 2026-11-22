С 16 по 20 ноября 2026 гола новых эмитентов среди нарушителей не появилось. МГКЛ перешел от технических дефолтов к фактическим, а ЛКХ исполнил обязательства по 22-му купону серии БО-01.

На российском рынке облигаций за пять дней зафиксировали 24 технических и фактических дефолта, следует из данных Cbonds. Нарушения допустили, в частности, МГКЛ, «Сибавтотранс», «Соби-лизинг», «Монополия», «С-принт», группа «Продовольствие» и КВЛЗ «Кристалл».

МГКЛ допустил фактические дефолты по 21-му купону серии 001Р-07 на 24,66 млн рублей и восьмому купону серии 001РS-02 на 20,14 млн рублей. Общая сумма просроченных купонов достигла 88,1 млн рублей. Владельцы этих выпусков получили право требовать досрочного погашения, номинальный объем каждого составляет 1 млрд рублей.

Компания пообещала представить программу реструктуризации не позднее чем через два месяца, но не раскрыла источники финансирования и график выплат. Первоуральскбанк направил эмитенту досудебную претензию, а НРА снизило рейтинг МГКЛ до D|ru|.

«Соби-лизинг» планирует 24 ноября 2026 года провести заочное собрание владельцев выпусков 001P-03–001P-07. Купонные выплаты хотят возобновить в январе 2027 года по ставке «ключевая ставка ЦБ плюс 1,25%», но не выше 15,25% годовых. Сроки погашения выпусков продлят до 2028–2030 годов без списания долга.