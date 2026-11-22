Роспотребнадзор сможет требовать от цифровых платформ оперативно устранять выявленные нарушения. Такие полномочия предусмотрены законопроектом, который правительство внесло на рассмотрение Госдумы. Предписания смогут выдавать при выявлении несоответствий требованиям статьи 7 закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».

Сейчас такие предписания предусмотрены Законом № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Однако применять этот механизм могут только ведомства, чьи полномочия прямо закреплены в профильном федеральном законе.

«Это избавит ведомство от необходимости дожидаться проведения полноценного контрольного мероприятия, если признаки нарушения уже обнаружены при мониторинге», — пояснил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Новые полномочия связаны со вступлением в силу 1 октября 2026 года Федерального закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Законопроект позволит Роспотребнадзору реагировать на нарушения без проведения полноценной проверки.