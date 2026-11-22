Роспотребнадзор получит право мгновенно наказывать маркетплейсы за нарушения прав потребителей
Ведомство сможет выдавать операторам маркетплейсов обязательные предписания по итогам мониторинга. Исправить нарушения прав потребителей потребуется за 3–7 календарных дней.
Роспотребнадзор сможет требовать от цифровых платформ оперативно устранять выявленные нарушения. Такие полномочия предусмотрены законопроектом, который правительство внесло на рассмотрение Госдумы. Предписания смогут выдавать при выявлении несоответствий требованиям статьи 7 закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».
Сейчас такие предписания предусмотрены Законом № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Однако применять этот механизм могут только ведомства, чьи полномочия прямо закреплены в профильном федеральном законе.
«Это избавит ведомство от необходимости дожидаться проведения полноценного контрольного мероприятия, если признаки нарушения уже обнаружены при мониторинге», — пояснил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Новые полномочия связаны со вступлением в силу 1 октября 2026 года Федерального закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Законопроект позволит Роспотребнадзору реагировать на нарушения без проведения полноценной проверки.