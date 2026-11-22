Рыночная ипотека в столице фактически превратилась в продукт для узкого круга высокооплачиваемых специалистов. Чтобы банки одобрили кредит на двухкомнатную квартиру в Москве, заемщику необходимо зарабатывать не менее 523,9 тыс. рублей в месяц.

Для одобрения рыночной ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве заемщику нужно зарабатывать не менее 523,9 тыс. рублей в месяц. Таким уровнем дохода чаще всего обладают IT-специалисты, стоматологи и руководители финансового блока.

Наиболее высокие зарплаты среди специалистов получают руководители отделов разработки программного обеспечения — от 550 тыс. до 1 млн рублей в месяц. В число профессий, способных претендовать на ипотеку без господдержки, также вошли системные архитекторы, руководители IT-подразделений, разработчики Golang, Java, Python и других востребованных технологий. Об этом сказано в исследовании SuperJob и финансового маркетплейса «Сравни».

Кроме IT-сферы, необходимый для ипотеки доход могут получать стоматологи-ортопеды и хирурги, руководители отделов продаж в недвижимости и промышленности, а также топ-специалисты банковского сектора, включая руководителей Private Banking и служб внутреннего аудита.

При этом представители самых массовых и востребованных профессий остаются за пределами рыночной ипотеки. Даже опытные инженеры, квалифицированные рабочие, водители грузового транспорта и продавцы не дотягивают до уровня дохода, необходимого для одобрения кредита на жилье в столице.

В «Сравни» отмечают, что для россиян с более низкими доходами альтернативой могут стать льготные программы, включая семейную и IT-ипотеку, а также накопление первоначального взноса с помощью банковских вкладов.