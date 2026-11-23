Доллар поднялся выше 82 рублей, а евро снова перешагнул за 90 — курс ЦБ на 23 ноября 2026
С начала 2026 года рубль потерял около 4% к доллару, а на 23 ноября регулятор установил курс американской валюты на уровне 82,19 рубля.
Центробанк обновил официальные курсы основных иностранных валют на 23 ноября 2026 года. Американская и европейская валюты перешли к росту после кратковременного снижения, однако эксперты не видят предпосылок для дальнейшего заметного ослабления рубля до конца года.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,1911 рубля
Евро
90,3445 рубля
Юань
12,2759 рубля
С начала 2026 года российская национальная валюта подешевела по отношению к доллару примерно на 4%, однако до конца года дальнейшего существенного снижения курса рубля не ожидается. Об этом рассказала персональный брокер Инвестбанка Синара Екатерина Канивец.