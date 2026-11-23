Власти расширяют практику замены штрафов инвестициями в устранение нарушений
Компании могут направить средства на устранение нарушений и обновление оборудования, а не платить штраф. Механизм позволяет продолжить работу по согласованию с надзорным органом.
Девять соглашений по принципу «инвестиции вместо штрафов» заключили контрольно-надзорные органы с бизнесом, сообщила вице-премьер — руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова. Предприятия поэтапно устраняют нарушения без приостановки деятельности.
Механизм доступен государственным учреждениям, организациям военно-промышленного комплекса, стратегическим предприятиям, производителям лекарств, а также компаниям ЖКХ, транспорта и сельского хозяйства. Условия заключения соглашений планируют сделать более гибкими.
«Уплата штрафов может грозить предприятиям существенными финансовыми потерями и приостановкой деятельности. Указанный механизм позволяет исправить нарушения и продолжить работу, вложив средства в развитие», — заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин.
Он также предложил распространить систему на муниципалитеты.
Сейчас соглашения могут заключать Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор и Минпромторг в рамках восьми видов контроля. Механизм предлагают распространить еще на 16 видов, включая контроль качества и безопасности медицинской деятельности, энергетический и пожарный надзор.
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