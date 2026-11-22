С начала 2026 года в России создали 247,8 тыс. субъектов МСП в промышленности, ИТ и связи, гостиничном бизнесе, общепите и научно-технической сфере. Это каждый четвертый новый субъект малого и среднего бизнеса.

Количество новых субъектов МСП в приоритетных отраслях выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Показатель увеличился со 198,7 тыс. до 247,8 тыс., а всего в России с начала года создали более 1 млн субъектов МСП.

«Адресную поддержку таким предприятиям оказывают в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"», — сказала Илюшникова.

Самый высокий прирост зафиксирован в ИТ и связи — 46%, следует из данных Корпорации МСП. В научной и технической деятельности число новых субъектов выросло на 33%, в гостиничном бизнесе и общепите — на 24%.

Среди регионов лидирует Московская область, где прирост составил 3,2 тыс. субъектов МСП. В Москве показатель увеличился на 2,7 тыс., в Краснодарском крае — на 2,4 тыс., в Башкортостане — на 2 тыс. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Самарская, Челябинская и Нижегородская области.