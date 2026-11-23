Налоговые риски могут возникнуть при сохранении контроля над активами, нераспределении дохода и использовании технических компаний. Однако каждый из этих признаков сам по себе не доказывает нарушение.

Рынок закрытых паевых инвестиционных фондов существенно вырос, сообщил заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев на Уральской конференции НАУФОР. За 2023–2025 годы число ЗПИФов увеличилось на 87% — до 3 193, а стоимость чистых активов выросла в 2,6 раза, до 17,8 трлн рублей.

ФНС относит к признакам риска неинвестиционные цели создания ЗПИФа при индивидуальном владении, активную предпринимательскую деятельность при сохранении контроля над активом, длительное нераспределение дохода с его переводом в необлагаемые выплаты и использование технических компаний.

В одной из выявленных схем бенефициар застройщика одновременно был единственным пайщиком ЗПИФа и учредителем управляющей компании. Фонд покупал почти готовые объекты по себестоимости, переоценивал их до рыночной стоимости и продавал конечным покупателям, а прибыль трансформировалась в необлагаемые выплаты.