ТПП предложила снизить налог на прибыль для строителей, которые платят за обучение студентов
Застройщики могут получить право уменьшать налог на прибыль за счет финансирования колледжей по всей стране, а не только в своем регионе. С такой инициативой выступил глава ТПП Сергей Катырин.
Строительным компаниям предлагают разрешить применять инвестиционный налоговый вычет при финансировании колледжей в других регионах, говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову. Минфин подтвердил, что получил предложения и рассматривает их.
С 2026 года бизнес может уменьшать налог на прибыль на сумму до 100% расходов на безвозмездную передачу денег и имущества образовательным организациям. Однако компания и колледж должны находиться в одном регионе, а размер льготы зависит от местного законодательства. Например, в Нижегородской области вычет ограничен 25 млн рублей. Об этом пишут «Известия».
ТПП предлагает выдавать межрегиональную льготу при наличии трехстороннего соглашения между компанией, колледжем и региональными властями. Оно должно гарантировать трудоустройство выпускников в компании минимум на три года. Палата также просит включать оплату обучения и стипендии целевиков в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, и разработать типовой региональный закон с максимальными лимитами вычета.
По оценке НОСТРОЙ, строительной отрасли не хватает до 400 тыс. специалистов, а к 2030 году дефицит может вырасти до 789 тыс. Около 77% незакрытых вакансий приходится на рабочие профессии, включая сварщиков, каменщиков, бетонщиков, арматурщиков и монтажников.
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