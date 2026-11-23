МФО отклоняют две из трех заявок, а новичкам отказывают примерно в восьми случаях из десяти. На фоне растущей просрочки и перетока клиентов из банков компании пересматривают скоринговые модели и готовятся к еще более жестким правилам проверки доходов в 2027 году.

В 2026 году доля отклоненных заявок на микрозаймы выросла до 66% против 56% годом ранее, следует из данных НБКИ. За месяц показатель увеличился на 3 п.п. При этом банки отказывают почти по 80% заявок на потребительские кредиты.

МФО ужесточают отбор из-за ограничений Банка России для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и роста просрочки. Доля займов с просрочкой более 90 дней в III квартале 2026 года достигла 41–42%, увеличившись на 5–6 п.п. к предыдущему кварталу. По итогам первого полугодия объем выдач микрозаймов сократился на 6–7% год к году. Об этом пишут «Известия».

«Переток из банков действительно стал одним из главных источников нашего входящего трафика», — сообщила директор департамента рисков МФК «Джой Мани» Мария Копыловская.

Однако рост числа заявок не приводит к увеличению выдач: компании пересматривают скоринговые модели и требования к кредитной истории.

В 2027 году долговую нагрузку заемщиков начнут рассчитывать только по официально подтвержденным доходам. Доля отказов в первом полугодии может вырасти до 70–75%, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. За девять месяцев 2026 года ЦБ выявил почти 1,4 тыс. нелегальных кредиторов и заблокировал более 3,5 тыс. связанных с ними сайтов и страниц в соцсетях.