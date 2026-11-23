Бытовые и персональные услуги стали самой высокооплачиваемой подработкой для пенсионеров. В тройку лидеров также вошли пищевая промышленность, такси и пассажирские перевозки.

Среднее предлагаемое вознаграждение для пенсионеров в сфере бытовых и персональных услуг составило 8 693 рубля за смену, выяснили эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг». Аналитики изучили предложения о подработке за январь-октябрь 2026 года.

Второе место заняла пищевая промышленность. Работодатели предлагали пенсионерам в среднем 7 209 рублей за смену. В сфере такси и пассажирских перевозок средняя сумма достигла 7 155 рублей.

На четвертом месте оказались доставка, грузоперевозки и логистика с вознаграждением 6 980 рублей за смену. Пятую позицию заняло транспортное машиностроение, где пенсионерам предлагали в среднем 5 999 рублей.